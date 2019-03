Qui veut la peau de Lisée?

Quand on aime la politique, c’est toujours avec plaisir que l’on retrouve la plume de Jean-François Lisée. Le multi-instrumentiste demeure d’abord et avant tout un formidable auteur.

Or, il faudrait plutôt convenir que c’était inévitable que l’écrivain Lisée veuille s’exprimer sur l’expérience d’une rare intensité qu’il a vécue. Et, avouons-le, ce n’est pas inutile qu’il le fasse.

Lisée impute sa décision de se lancer dans son étrange attaque contre Manon Massé lors du Face-à-Face Québec 2018 - TVA, sans en avertir son entourage, à sa crainte que celui-ci aurait probablement cherché à l’en empêcher. Bien qu’il admette qu’il s’agissait d’une équipe qu’il avait lui-même constituée, on se demande comment le fait de laisser dans le noir les gens chargés de l’appuyer et de le défendre a pu contribuer au succès de l’opération, dont il nous convainc mal dans son livre.

On a raison de dire que c’est un peu pour se porter à sa propre défense quant aux causes de l’échec électoral du PQ qu’il écrit ce livre, et on serait porté à penser qu’il a raison de le faire. Rappelons qu’en devenant chef, Lisée héritait d’un parti composant avec des perceptions négatives bien ancrées, qui se relevait déjà d’une autre défaite déjà historique en 2014 et de deux courses au leadership en deux ans. Faire porter la responsabilité de la dernière déconvenue électorale sur les seules épaules de son chef, c’est demander sa peau avec beaucoup trop d’acharnement.