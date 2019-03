Remontée victorieuse du Rocket

Le Rocket de Laval a marqué quatre buts en troisième période pour revenir de l’arrière et l’emporter 5 à 3 devant les Comets d’Utica, samedi soir, à la Place Bell.

Seulement 34 secondes après qu’Alexandre Grenier eut inscrit le but égalisateur, Joe Cox a secoué à nouveau les cordages pour le club-école du Canadien de Montréal. Non seulement s’agissait-il du but gagnant, mais c’était aussi la première réussite de Cox dans l’uniforme du Rocket. L’attaquant de 25 ans en était à son cinquième match seulement avec la formation lavalloise.

Lukas Vejdemo a ensuite scellé l’issue de la rencontre en marquant dans un filet désert.

Grenier et Cale Fleury ont tous deux marqué un but et obtenu deux mentions d’aide pour le Rocket. Alexandre Alain, Cox et Vejdemo ont quant à eux inscrit un but et une passe décisive.

Charlie Lindgren a connu une bonne sortie devant le filet du Rocket en repoussant 31 des 34 tirs adverses. Pour sa part, le gardien des Comets Michael Leighton a cédé quatre fois sur 29 lancers.