Reykjavik: les huit coups de cœur d’une sommelière islandaise

REYKJAVIK, Islande | Née à Singapour, Alba E H Hough a déménagé en Islande lorsqu’elle était toute petite. Elle y gravite dans l’industrie de l’hospitalité depuis plus de 20 ans. Restauratrice et sommelière, elle a voyagé à travers le monde afin de prendre part à des compétitions de sommellerie, dont quelques championnats du monde. Elle livre ici ses coups de cœur – aussi lieux favoris de nombreux Islandais - dans la ville qui l’a vue grandir: Reykjavik.

1. La piscine locale Sundhöll Reykjavíkur

«Les Islandais sont accros aux moments passés à la piscine et dans les bains, peu importe la saison et les conditions météo», explique la restauratrice. Fréquenter les bains, les piscines et les saunas (on en compte un peu plus de 170 à travers l’Islande) à fréquence régulière fait partie intégrante de la culture islandaise.

Sundhöll Reykjavíkur a ouvert ses portes en 1937, ce qui en fait la plus vieille piscine publique du pays. Située en plein cœur de Reykjavik, elle a été imaginée par le renommé architecte Guðjón Samúelsson qui a choisi d’y faire se côtoyer Art déco, larges fenêtres, piscines intérieures et extérieures, bains d’eau froide et d’eau chaude, plongeon de 2,7 m de hauteur, balcons pour profiter du soleil et décor minimaliste.

(https://reykjavik.is/stadir/sundholl-reykjavikur)

2. Brauð & Co

S’il faut généralement faire la file un moment pour pouvoir entrer dans cette pâtisserie branchée de Reykjavik, c’est qu’on y sert les meilleurs «snúður» (brioches à la cannelle), pâtisseries nordiques et pains maison de la ville. L’endroit parfait pour se régaler tout en observant la faune branchée et les «baristas et artisans hipsters vikings» à l’œuvre derrière le comptoir.



(https://www.facebook.com/Brau%C3%B0co-1097936920258546)

3. Reykjavík Roasters - Coffee Aficionados

«Là aussi, il fait faire la queue, mais les grains de café torréfiés sur place en valent amplement la peine», assure Alba. Plusieurs fois par mois, l’endroit reçoit des grains verts provenant des majeurs pays producteurs de café du monde (Brésil, Colombie, Pérou, Kenya, Éthiopie, Costa Rica...) où ils sont torréfiés avec grand soin de façon artisanale. Sont aussi offerts sur place des ateliers et cours de barista et de café 101.

reykjavikroasters.is/en/um-okkur

4. Le marché Hlemmur Mathöll

«Les Reyjavikois adorent ce marché alimentaire; le premier de Reykjavik où les marchands se retrouvent afin d’offrir une belle variété de produits locaux.» Inspiré des grands marchés européens, on y retrouve une dizaine de vendeurs dont la mission est de promouvoir le meilleur de la cuisine et des produits islandais. Au menu: café et pâtisseries, tacos de poisson, sandwichs ouverts de style danois, pizzas, grillades, légumes, soupes, bouffe de rue vietnamienne et salades.

(https://www.hlemmurmatholl.is/english)

5. Hallgrímskirkja Church

«C’est tout simplement le plus beau point de vue sur la ville de Reykjavik», dit Alba qui ne se prive pas de ce plaisir plus... touristique. Dressée au sud du centre-ville, la Hallgrímskirkja est une église luthérienne conçue par Guðjón Samúelsson (oui, le même architecte que la plus vieille piscine de la ville). Principal repère et icône de la ville, on peut voir sa tour depuis à peu près partout dans Reykjavik.

(https://en.hallgrimskirkja.is/information/the-tower/)

6. Le musée maritime de Reykjavík

«Le musée maritime de Reykjavik, c’est tout ce qui constitue notre histoire maritime réuni sous un même toit.» Situé dans le vieux -port de Reykjavik et dans un immeuble qui servait anciennement de congélateur à poissons, ce musée est la preuve que l’industrie de la pêche est devenue la fondation de la prospérité islandaise. Récemment rénové, le musée comprend des expositions permanentes, un véritable navire de la Garde côtière à visiter avec un guide ainsi qu’une collection d’objets racontant l’histoire et l’importance de la pêche au pays. (https://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-maritime-museum)

7. Tjörnin – The Pond

Selon Alba, ce petit lac est l’un des lieux de divertissement les plus populaires et appréciés de Reykjavik. «On s’y rend en grand nombre nourrir les canards en été et patiner en hiver», ajoute-t-elle. Les habitants de la ville, qui surnomme l’endroit «la plus grosse soupe au pain du monde» (!) aiment son caractère à la fois près de la nature et résolument urbain.

8. Canopy by Hilton Reykjavík City Centre

Un hôtel-boutique installé au cœur du centre-ville de Reykjavik chaudement recommandé par la restauratrice d’expérience. Trônant en tête du palmarès des meilleurs hôtels de la ville, l’endroit abrite le restaurant Geiri Smart, l’un des restos chouchous des habitants de la capitale de la «Terre de Glace». «On y retrouve certains des meilleurs cocktails en ville ainsi qu'une large sélection de vins dits "cool climats" donc provenant exclusivement de climats froids; on s'attend donc à une belle variété de vins blancs et à des vins rouges élégants et aromatiques. Quant aux vins servis au verre, ils forment une liste de choix très solide, surtout pour les gens ayant envie de vivre une expérience gustative nouvelle et hors de l'ordinaire.»