Soirée magique pour Samuel Montembeault

Le gardien Samuel Montembeault a signé une première victoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi à Sunrise, alors que les Panthers de Floride ont dominé le Wild du Minnesota 6 à 2. Cette soirée restera gravée dans la mémoire du Québécois, qui en était seulement à un deuxième départ dans le circuit Bettman.

«La semaine dernière, j’étais vraiment nerveux avant le match, a raconté le gardien de 22 ans à LNH.com au sujet de son premier départ survenu samedi dernier. Les Panthers s’étaient alors inclinés 4 à 3 en prolongation face aux Hurricanes de la Caroline.

«Cette fois, je me sentais vraiment mieux. Je savais à quoi m’attendre et je connaissais le niveau de jeu. J’ai juste tenté de jouer mon jeu et, finalement, ç’a bien tourné», a indiqué l’athlète de Bécancour, qui a repoussé 25 lancers face au Wild.

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a particulièrement apprécié l’appui de la foule, qui a bruyamment scandé «Monty! Monty! Monty!» au cours du deuxième vingt.

«J’ai entendu ça! C’est vraiment le fun de voir que les partisans sont déjà derrière moi», a indiqué Montembeault qui avait été repêché en troisième ronde (77e au total) par les Panthers à l’encan 2015.

Les bons mots du capitaine

Le capitaine des Panthers Aleksander Barkov avait de très bons mots au sujet du Québécois à l’issue de la rencontre.

«Il a été extraordinaire. Il l’a été à ses deux matchs. Il en est seulement à sa première année dans la ligue et on dirait qu’il est là depuis toujours, a dit Barkov. Il a de bonnes mains. Les passes qu’il fait aux joueurs, ce ne sont pas tous les gardiens qui peuvent faire ça. Nous sommes vraiment contents pour lui.»

À la lumière des deux premières performances de Montembeault, l’entraîneur-chef Bob Boughner compte l’utiliser davantage.

«Je vais le faire faire jouer, a indiqué Boughner. Il fait partie de ces jeunes joueurs dans le vestiaire qui méritent de jouer maintenant, à cette période de l’année.»