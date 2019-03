Testez vos connaissances sur la vie sexuelle

Cette semaine, je vous propose un questionnaire pour tester certaines de vos connaissances ! Remplissez-le seul ou avec votre partenaire et cela vous permettra de revoir (ou accroître) vos connaissances et de vous faire sourire un peu !

c) Apprendre à respirer profondément, à gérer son stress et à repousser le moment du point de non-retour (lorsque l’éjaculation veut survenir)

c) Gustave

c) Si aucune contre-indication ­médicale, de problème de ­santé ou d’inconfort physique ou ­moral ne perturbe la femme (et le couple), elle peut vivre sa ­sexualité jusqu’au moment de l’accouchement (ou presque !)

Le sexe et la grossesse : à partir de quel mois faut-il arrêter la pénétration ?

c) Plus de 100 ml

b) Entre 25 et 40 ml

a) Entre 1 et 7 ml

c) La mystérieuse entrevue

On dit de cette position du Kama Sutra qu’elle est idéale lorsque le couple n’a pas accès à un divan ou à un lit douillet, ou lorsque le désir les prend par surprise dans un endroit inattendu…

c) Externe

b) Interne et externe

c) Philanthropie

La science du baiser et de tout ce qui se rapporte aux activités labiales se nomme :

c) 34

Si vous avez entre 8 et 10 bonnes réponses, vous vous qualifiez automatiquement dans la catégorie des fins connaisseurs ! Le sexe, du moins en théorie, n’a pas de secret pour vous ! Blague à part, vos connaissances étant excellentes, il est fort à parier que cette sphère de la vie vous passionne. Croyez-vous que le côté rationnel ou scientifique de la chose l’emporte sur votre capacité à vous laisser aller au plaisir ? Dans ce cas, osez expérimenter davantage la pleine conscience. Lecture suggérée pour fins connaisseurs : Le slow sex : s’aimer en pleine conscience par J-F Descombes et Diana Richardson, publié aux éditions Marabout.

Si vous avez obtenu un score de 5 ou 7 bonnes réponses, vous avez le profil prometteur ! On lâche pas ! Tant et aussi longtemps que le plaisir est au rendez-vous, il ne devrait pas y avoir de problème. Suggestion de lecture pour que le prometteur en vous s’épanouisse pleinement : Vous croyez tout savoir sur le sexe ? de Janette Bertrand et Michel Dorais aux éditions Libre Expression.