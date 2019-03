Une décision de perdant

Claude Julien connaît une bonne saison derrière le banc du Canadien. De toute façon, à peu près tout le monde se disait que le CH ne participerait pas aux séries et que Marc Bergevin s’était planté en laissant partir Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.

Ce changement d’attitude dans le vestiaire et sur la patinoire, Claude Julien en est responsable. Du moins en partie.

Mais, jeudi contre les Sharks de San Jose, Julien s’est royalement planté en déléguant Antti Niemi pour défendre le filet de l’équipe. Quand t’as un gardien payé 10 millions dans le vestiaire qui est en bonne forme et en bonne santé, tu le fais jouer.

Ça donne quoi de faire reposer Price pour les séries si le CH ne participe pas aux séries ?

Le pire, c’est qu’en choisissant Niemi qui connaît une saison pour le moins pénible, Claude Julien a envoyé un épouvantable message à ses joueurs : « Tant qu’à perdre, aussi bien le faire avec Niemi. On ira gagner contre Anaheim vendredi ». Ce que ça voulait dire c’est que le coach, payé pour motiver et regrouper ses joueurs, concédait le match aux Sharks.

Une philosophie de perdant.

Malgré la bourde de Claude Julien, les joueurs se sont défoncés sur la glace et ont dominé les deux premières périodes. Avec un bon gardien, la Flanelle gagnait et rentrait deux points dans la gorge des Blue Jackets de Columbus.

POIGNARD POUR DROUIN, DOUCEUR POUR NIEMI

Il y a un autre point qui m’a agacé. Il y a quelques semaines, Jonathan Drouin a commis un revirement contre les Predators de Nashville. Après le match, Julien s’est fait un devoir de nommer son jeune attaquant et de le pointer directement pour la défaite du Canadien.

Ce qui est bon pour Pitou devrait être bon pour Minou. Pourquoi alors le même Julien a-t-il fait quelques saltos et contorsions pour éviter de prononcer le nom d’Antti Niemi ?

Parce que Niemi est un vétéran et que le coach respecte l’homme. Alors il aurait identifié Jonathan Drouin parce qu’il est un jeune joueur et qu’il ne le respecte pas ?

Je ne fais que poser la question. La réponse, je l’ai déjà en tête...

LA FÊTE DE JEAN PAGÉ

Le 8 mars (hier), c’était la fête des femmes...et de Jean Pagé. Le vétéran commentateur a complété ses très dures séances de chimiothérapie il y a trois semaines. Hier, sa voix était toujours aussi bonne et il était de belle humeur. Toutes les fois qu’il regarde un match du Canadien, il trouve que les vieux réflexes reviennent vite.

D’ailleurs, il a accordé une longue entrevue en quatre segments à Stéphane Langdeau du 91,9 il y a six semaines et c’était passionnant. L’homme a du vécu. Des Jeux, des Coupe du monde, des Coupe Stanley, de la Formule 1, il aura tout fait. Incluant les plus belles années de 110 %.

C’était quoi au fait la raison de notre première chicane ?

DE LA GRAINE DE STAR

Félix Auger-Aliassime a atteint le deuxième tour au tournoi ATP d’Indian Wells. Le jeune n’a que 18 ans. C’est un prodige et il va falloir commencer à courtiser tout de suite les relationnistes qui vont le « protéger » le reste de sa carrière.

Déjà, et ça se défend très bien, Félix va établir ses pénates à Monaco. C’est plus facile de voyager et de se trouver des partenaires d’entrainement. Et aussi, petit détail, les résidents de Monaco ne paient pas d’impôts. Je connais une couple de dépanneurs où il va pouvoir faire ses courses sans se faire arnaquer. Juste à m’appeler.

D’ici moins d’un an, les grands commanditaires vont prendre la responsabilité de son image. Les spécialistes vont l’entourer et vendre ce beau grand garçon à tous les amateurs de sport. J’espère juste qu’il ne tombera pas dans les mêmes ornières qu’Eugenie Bouchard et qu’il va garder un beau fond de simplicité.

Il sert profond et fort, il sait utiliser les angles pour déstabiliser le receveur et il utilise déjà les montées au filet pour clore ses points avec une assurance de vieux pro.

Si la tête est solide, on va voyager beaucoup pour couvrir ses exploits.

LA RENTRÉE DE MARC RAMSAY ET D’ELEIDER ALVAREZ

C’était la relâche pour certains des gros noms de la boxe québécoise. Marc Ramsay rentre de Cuba pendant le week-end et en début de semaine, ce sera au tour d’Eleider Alvarez de revenir de Colombie où il est allé se reposer avec sa famille. Selon Ramsay, les deux hommes vont se remettre à l’œuvre dès la semaine prochaine.

Le promoteur Yvon Michel va rentrer d’Autriche où il a dévalé en ski et dans le brouillard les pentes des Alpes avec sa conjointe et ses deux enfants.

Il va être revenu pour la grande finale du 23 mars mettant en vedette Marie-Ève Dicaire.

Camille Estephan, lui, a travaillé pour peaufiner les deux galas présentés au Casino samedi prochain.

Vous savez déjà que Guennadi Golovkin a signé hier un contrat de trois ans avec le réseau en streaming DAZN. Comme Canelo Alvarez et de nombreux gros noms de la boxe. C’est la tendance dans la boxe et même sur la scène locale et de façon infiniment plus modeste, Estephan établit son réseau PunchingGrace. Ainsi les deux galas du 16 mars seront offerts aux seuls abonnés.

La finale avec Marie-Ève Dicaire du 23 mars sera cependant présentée en différé le soir à TVA Sports.

Les temps changent, chantait Bob Dylan...