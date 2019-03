Victoire à l’arrachée à Toronto

TORONTO | Ce fut ardu, très ardu, mais le Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu son billet pour la finale du championnat canadien de basketball féminin pour la troisième fois de son histoire en disposant des Gee Gees d’Ottawa par la marque de 60-56 dans un match disputé, samedi, au Mattany Athletic Centre.

En finale dimanche soir à 19 h 30, le Rouge et Or tentera de signer le premier titre national de son histoire en se mesurant aux Marauders de McMaster qui ont défait les Huskies de la Saskatchewan au pointage de 73-66 et pour qui il s’agira d’une première présence dans la rencontre ultime.

En retard par deux avec moins de cinq minutes au match, le Rouge et Or a capitalisé à la ligne des lancers francs alors que Jane Gagné a fait mouche six fois en autant de tentatives. «On s’est retrouvé dans une situation identique il y a deux semaines en demi-finale du RSEQ contre l’UQAM et les filles avaient bien réagi, a indiqué l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. Je leur ai demandé de faire la même chose et de se faire confiance.»

En avance par dix points tard au 2e quart, le Rouge et Or a accordé une séquence de neuf points sans réplique aux Gee Gees pour se retrouver à la pause avec une priorité d’un petit point. «Les Gee Gees sont très, très physiques et on ne faisait plus aussi bien aux rebonds, a expliqué Giroux. On a aussi commis 22 revirements. Quand tu gagnes en commettant autant de revirements, tu te sauve en courant. On va avoir un problème en finale si on fait la même chose.»

Caron-boudreau expulsée

Gagné a terminé le match avec 16 points dont sept de la ligne des lancers francs et 11 rebonds. «On m’a toujours dit que les parties se gagnaient à la ligne des lancers francs, a-t-elle souligné avec un large sourire. Je n’ai pas l’habitude d’être nerveuse, mais je l’étais en fin de match parce que je savais que ces tirs allaient avoir une grande importance sur l’issue du match. Je me suis battue pour les rebonds parce que je ne voulais pas que ma carrière se finisse par un match de la médaille de bronze. J’ai été impressionnée par leur défensive et elles nous ont surpris avec une défensive compact.»

Auteure de 10 rebonds et de 9 blocs, Khaléann Caron-Boudreau a écopé d’une cinquième faute avec un peu plus de deux minutes au match, ce qui lui a valu une expulsion. «C’était stressant sur le banc et je pleurais, a-t-elle confié. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber l’équipe même si je croyais qu’il n’y avait pas de faute. J’avais confiance que Léa (Dominique) et Naomi (Lavallée) fassent le travail.»

Élue joueuse par excellence du match, Sarah-Jane Marois a marqué 20 points. «Ce fut une victoire d’équipe. Leur défensive était toujours orientée à la gauche, ce que nous n’avions jamais vu cette année. C’était spécial», a souligné l’arrière de 5e année.