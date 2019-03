Conseils: voyager différemment

Il existe autant de façons de voyager que de types de voyageurs. Voici quelques suggestions.

1. Spiritours propose des voyages sur le thème de la foi, accompagnés par des prêtres ou des animateurs spirituels. Il peut s’agir de pèlerinages, de voyages culturels, de solidarité internationale, de marche spirituelle, etc.

► spiritours.com

2. La Force de l’Amitié de Montréal propose des voyages privilégiant les rencontres culturelles, sous le signe de la paix et de l’amitié à l’image de Jimmy Carter (ex-président des É.-U.), qui est à la base de cette organisation, laquelle compte quelque 15 000 membres dans 60 pays.

► forceamitiemontreal.ca

3. Le Cégep Marie-Victorin propose aux 50 ans et plus des voyages solidaires d’une durée de 7 semaines permettant une immersion interculturelle avec hébergement dans une famille et bénévolat dans la communauté. En Inde, au Pérou, au Vietnam et au Sénégal.

► voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

4. Le Feeling tourisme grâce à l’application montréalaise Soul.City. Après avoir indiqué son feeling et ses intérêts, elle propose (français et anglais) des lieux avec parcours et photos. Actuellement disponible dans 11 villes.

► (Barcelone, Montréal, San Francisco, New York, Londres, Tokyo, etc.)

5. Le tourisme généalogique invite à suivre les traces de ses ancêtres. Comme ce type de voyage se fait généralement seul ou en famille, on contacte la Société généalogique canadienne-française qui, en plus de nous mettre en contact avec des membres organisant ce type de voyage, offre une formation « Planification de voyage » qui permet d’organiser son itinéraire.

► sgcf.com

6. Voyages Humania propose des circuits de tourisme durable et carboneutre, selon les principes de tourisme durable comme définis par l’OMT (Organisation mondiale du tourisme). On privilégie les hôtels locaux, les contacts avec la population, les repas chez l’habitant et des circuits hors des parcours traditionnels.

► voyageshumania.ca

7. Le Voyage Mystère offert chaque année par Traditours exige beaucoup d’audace. La destination n’étant révélée qu’au dernier moment, il faut avoir l’habitude des voyages, être en forme, posséder une grande ouverture d’esprit et avoir un horaire flexible.

► traditours.com

8. Le tourisme culinaire. À ce jour, il ne semble exister aucune agence se spécialisant dans ce domaine.

Les médias sociaux (particulièrement Instagram) semblent un excellent moyen de se créer une liste très diversifiée.

9. Vélo Québec Voyages propose des circuits à vélo dans plus de 70 destinations dans 20 pays.

► veloquebecvoyages.com

10. Le voyage actif. Si l’on rêve de skier sur les pentes les plus excitantes ou de jouer au golf sur les plus beaux parcours du monde, l’expertise de Voyages Gendron n’est plus à faire.

► voyagesgendron.com