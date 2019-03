Bol bouddha

Les bols continuent de faire fureur sur les réseaux sociaux, et ce n’est pas pour rien qu’on les aime tant. Un midi, j’ai décidé de m’en préparer un avec ce que j’avais sous la main : du quinoa, des pois chiches et une tonne de légumes. Simple, facile et délicieux. Le quinoa est une pseudo-céréale et une bonne source de protéines végétales. Avec son goût subtil, il se marie bien avec beaucoup d’aliments et apporte une belle variété à nos plats. Cette recette est parfaite pour les végétariens et ceux qui sont intolérants au gluten.

Photo courtoisie, Les Éditions La Sema