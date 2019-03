Cyclisme sur route: le vent s’invite à Paris-Nice

Hugo Houle, 21e, de même que ses coéquipiers d’Astana Luis León Sanchez, 18e, et Gorka Izagirre Insausti, 35e, ont tous les trois terminé dans le même temps que le vainqueur de la première étape de la course Paris-Nice, dimanche, à Saint-Germain-en-Laye.

La course de 138,5 kilomètres a été remportée au sprint par le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) en tête d’un groupe de 60 cyclistes.

La première étape n’a toutefois pas été de tout repos. «Il y a quand même eu beaucoup d’action», a raconté Houle. «Il y avait beaucoup de vent et c’était très stressant comme journée. Il y a eu plusieurs cassures au sein du peloton et il fallait demeurer vigilant et placé devant.»

Bien qu’il était satisfait de sa propre forme, Houle se désole que deux de ses coéquipiers, Miguel Angel Lopez (81e à 1 minute 4 secondes) et Ion Izagirre Insausti (128e, à 2 minutes 50 secondes), ne soient pas parvenus à rester dans le groupe en avant. «Pour moi c’était une belle journée, ç’a bien été et j’étais fort. Mais nous avons perdu un ou deux leaders dans le final alors ce n’est pas très bon nous pour le général», a-t-il admis.

«Nous voulions les mettre devant, c’est un peu dommage pour nous, mais nous allons voir comment nous pouvons rectifier le tir dans les prochaines journées», a poursuivi le cycliste de Sainte-Perpétue. «Tout est encore possible, mais nous partons avec une prise. Il faudra courir de façon plus agressive.»

Lundi, la deuxième étape de Paris-Nice mènera les cyclistes dans une course de 163,5 kilomètres entre Les Bréviairess et Bellegarde.