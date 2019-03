Denis Angers, inépuisable conteur

« Le journaliste est l’historien de l’instant », disait l’écrivain et philosophe Albert Camus, une phrase qui résume bien le parcours de Denis Angers, mordu d’histoire et inépuisable conteur, à qui la retraite a offert un cadeau inespéré.

Denis Angers et moi nous sommes rejoints au Buffet de l’antiquaire, établi dans le Vieux-Port depuis 40 ans. « Ce n’est pas par hasard que je t’ai donné rendez-vous ici, car à mon avis cet endroit symbolise très bien Québec », glisse-t-il à mon arrivée. Photo Stevens LeBlanc

Autour de nous, par un beau lundi matin froid, l’endroit était bondé de monde, tant des « locaux » que des touristes en quête de chaleur et de réconfort en ce long hiver. « Tu devrais voir l’été, les marins qui viennent ici et qui sont dehors en train de manger leur ragoût, c’est drôle. C’est l’incarnation de notre ville, qui est à la fois un peu vieillotte, surannée, ouverte sur le monde et refermée. On est tout en même temps. »

Québec, Denis Angers l’aime profondément. Il la compare à Bordeaux, ville fière, avec une grande et glorieuse histoire, qui se méfie de l’étranger, et pour qui la métropole est une rivale. « Des fois, je l’aimerais plus accueillante, plus dynamique, moins refermée sur elle-même, mais d’un autre côté peut-être que ça lui ferait perdre son charme. »

S’y intégrer, c’est long, et ceux qui viennent de l’extérieur le savent bien. « Ça peut prendre trois générations, dit-il. C’est long, mais quand tu es dedans, c’est magnifique. Les gens sont fins, ils te reconnaissent. »

Denis Angers est né à Saint-Jean-Port-Joli et a grandi à Neuville, aux abords du fleuve Saint-Laurent. Son père était médecin et pratiquait « en région ». « J’ai vu mon père se faire payer avec des quartiers de porcs, des sacs de patates, car c’était avant la castonguette, comme on a surnommé le Régime d’assurance maladie du Québec. » Quant à sa mère, « une grande dame », elle fut la première marguillière de l’endroit.

Plus tard, Denis Angers a fréquenté le Petit Séminaire, puis l’Université Laval. Il y a étudié l’histoire, sa grande passion, les sciences politiques et l’économie, puis il a filé vers Toronto pour apprendre l’anglais. En 1976, son père lui a parlé d’une offre d’emploi d’été au journal Le Soleil, où il a posé sa candidature qui a été retenue. Il s’y connaissait un peu en journalisme, puisqu’il avait écrit dans un journal hebdomadaire.

« Je devais reprendre mes études à l’automne, à l’Université Laval, mais il y a eu une grève. Alors je suis demeuré au journal, et ça a duré 16 ans. » Photo Stevens LeBlanc

Maire Pelletier

Denis Angers a d’abord été affecté aux faits divers, puis aux affaires municipales, il est devenu chef de pupitre, chef des nouvelles puis directeur de l’information. Il garde des souvenirs particulièrement marquants de l’époque où il couvrait la politique municipale, alors que Jean Pelletier était maire de Québec.

« Encore à cette époque, il n’y avait pas une opposition très organisée, alors l’opposition c’était moi, à travers mes fonctions », se souvient-il. M. Pelletier avait une vision de la ville qui n’était pas mauvaise, dit-il, il savait très bien qu’il devait sauver le cœur de la ville.

Le maire Pelletier voulait redévelopper le centre-ville, mais il était trop axé, de l’avis de Denis Angers, sur son fameux projet de Grande Place, un immeuble de 30 étages qui devait se situer au cœur de Saint-Roch, mais qui ne s’est jamais réalisé.

Le journaliste se souvient aussi d’entrevues avec René Lévesque, dont il a même roulé les cigarettes. Deux fois il a dû composer avec des nouvelles majeures le concernant, à 23 h le soir. « On a appris à 23 h un dimanche soir qu’il avait démissionné, puis plus tard à 23 h qu’il était mort. Deux fois on a tué la une. »

Premières amours

Par la suite, il s’est chargé de la réalisation de l’émission matinale à la radio de Radio-Canada pendant quatre ans. Bien qu’il a adoré cette expérience, il en appréciait moins « l’horaire de travail démentiel ». C’est à ce moment que Pierre Boucher, alors président de la Commission de la capitale nationale, le contacte. « Il m’a dit : “M. Angers, ça fait 20 ans que vous nous dites quoi faire, venez donc le faire avec nous.” »

M. Boucher était alors « un grand seigneur » à Québec, décrit M. Angers, en ce qu’il était un intime de Jean-Paul L’Allier et son opérateur numéro un. Surtout, il lui a offert la chance de revenir à ses premiers amours, l’histoire et le patrimoine. « C’était peu de temps après le référendum de 1995, et la Commission était partout à ce moment-là. On travaillait en collaboration avec la Ville, et ça permettait à celle-ci d’accéder à d’importants fonds pour réaliser des projets. »

Qu’on pense à la fontaine de Tourny, à la réfection du boulevard René-Lévesque et d’Honoré-Mercier, ou encore à la promenade Samuel-De Champlain. « On était partout, on avait un plan de mise en lumière qui était extraordinaire », se souvient-il.

Les célébrations de 2008 et ses grands projets ont marqué ce qui a constitué, selon Denis Angers, le dernier moment de gloire de la CCNQ. Après quoi l’organisme a occupé un rôle beaucoup plus effacé. « Je pense que Régis Labeaume ne veut surtout pas avoir à côté de lui un organisme qui échappe à son contrôle et qui va se mêler d’aménagement », évalue-t-il.

Denis Angers est donc parti au moment de l’arrivée de Françoise Mercure à la présidence, avec comme seuls projets « d’améliorer son golf, de peindre et de voyager ».

Beau succès

Mais l’histoire n’en avait pas fini avec lui. « C’est un drôle de concours de circonstances, mais des gens se sont mis à penser à moi. Alors j’ai animé toutes sortes de conférences, sur l’histoire et autres, et j’ai fait des chroniques à la radio avec Gilles Parent, un très bon interviewer qui dominait à la radio de Québec. »

Au même moment, Robert Maranda, rédacteur en chef à MATV, l’a invité à parler dans une émission sur la vie en hiver en Nouvelle-France. « Il m’a dit après : “Denis, c’était tellement bon, tu devrais proposer quelque chose.” »

Il a donc réfléchi et proposé le concept de la production Des chemins, des histoires, qui a touché dans le mille comme on dit. L’émission est devenue la plus écoutée de MATV, et puis la seule production de Québec à être diffusée sur tout le réseau au Québec. Il y retrace, aux côtés de Taïna Lavoie qu’il apprécie beaucoup, l’histoire derrière de nombreux lieux de la grande région de Québec.

« Je suis super fier de ça, c’est mon plus beau fleuron. Ça et le fait que des gens de tous les horizons m’interpellent dans la rue. Si tu savais comme c’est plaisant. »

