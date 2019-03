Écrasement en Éthiopie: des similitudes avec l’écrasement en Indonésie

L’écrasement d’un Boeing 737-800 d’Ethiopian Airlines peu après son décollage d’Addis Abeba, dans lequel 18 Canadiens ont péri dimanche, présente des similitudes avec celui survenu en Indonésie l’automne dernier.

Dans les deux cas, un Boeing 737-800 Max s’est écrasé à peine quelques minutes après le décollage, a rappelé l’expert en aviation Claude Fortin en entrevue sur les ondes de LCN. L’écrasement en Éthiopie, dimanche, en fait 157 morts tandis que celui survenu le 29 octobre dernier en Indonésie avait coûté la vie à 189 personnes.

«C’est un peu le même scénario que ce qui s’est passé avec la compagnie Lion Air en Indonésie. On a un 737-800 Max qui décolle, qui semble avoir de la difficulté à prendre de l’altitude et qui s’écrase», a souligné M. Fortin.

Phase critique

Les phases de décollage et d’atterrissage sont généralement les plus critiques lors d’un vol, a rappelé l’expert. «La phase de décollage, il peut arriver plein de choses. Ils peuvent frapper des avions au décollage, les moteurs peuvent ramasser un item qui restait sur la piste, qui n’aurait pas dû se trouver là. [...] Quelque chose qui rentre dans le moteur, qui brise le moteur et les pilotes ont de la difficulté à maintenir leur vitesse, leur altitude», a détaillé Claude Fortin.

«Clairement, c’est quelque chose qui s’est passé, probablement avec la motorisation», a-t-il ajouté, tout en précisant que seule l’enquête permettra de déterminer la cause de cette nouvelle tragédie aérienne.

Dans le cas du vol qui s’était écrasé en mer en Indonésie, l’enquête avait permis de démontrer que l’avion de Lion Air avait éprouvé des problèmes d’anémomètre lors de ses derniers vols.

La présence de personnes provenant de 32 pays différents à bord de l’avion qui s’est écrasé dimanche n’a pas surpris Claude Fortin. «Ehtiopan Airlines est la compagnie qui est, et de loin, la plus sécuritaire en Afrique», a-t-il dit, en précisant que plusieurs touristes et voyageurs, comme des gens de l’ONU, optent pour cette compagnie en raison de sa bonne réputation.