Harry Howell est décédé

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Harry Howell est mort à l’âge de 86 ans, dimanche, a annoncé le circuit.

L’Ontarien a passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers de New York. Reconnu comme l’un des meilleurs arrières à caractère défensif de la ligue, il a disputé 1411 matchs du calendrier régulier, remportant le trophée James-Norris en 1966-1967.

De 1952 à 1973, il a inscrit 94 buts et 324 mentions d’aide pour 418 points, tout en écopant de 1298 minutes de punition. Outre les «Blueshirts», il a joué pour la défunte concession des Golden Seals de la Californie et les Kings de Los Angeles, avant de conclure son parcours professionnel avec trois campagnes dans l’Association mondiale.

«On se souviendra de lui pour sa constance et son leadership sur la glace, mais également pour sa grande classe, a commenté le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans un communiqué. En tant que meneur de tous les temps des Rangers pour le total de matchs joués [1160], "Harry the Horse" était la définition de la durabilité, lui qui a manqué 17 joutes à ses 16 premières années à New York.»

Intronisé au Temple de la renommée en 1979, il a vu son numéro 3 retiré par les Rangers en 2009.