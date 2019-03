Il faut savoir saisir la chance quand elle passe

J’avais amorcé 2018 en me plaignant dans votre chronique de la vie impossible que mon mari m’imposait depuis 30 ans. Vous m’aviez brassé la cage en me demandant si j’avais l’intention de lui laisser à jamais le pouvoir sur moi. Ça m’avait donné un choc puisque mes enfants me disaient de quitter cet homme sans allure. Je vous avais trouvée dure et je vous en voulais de me ramener à moi-même alors que j’aurais voulu vous voir taper sur cet homme que j’endurais. Il est heureusement décédé accidentellement quatre mois plus tard, et ce n’est qu’après que j’ai réalisé que vous aviez raison. Merci quand même.

Anonyme

Je vous signale, au cas où ça vous intéresserait, que le hasard a réglé votre problème et que j’en suis heureuse pour vous, mais que la faille en vous qui vous a fait endurer ça, elle est toujours présente. Avez-vous envie d’y jeter un œil ?