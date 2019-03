La «Dan mobile» à la rescousse

Doté d’une machine nettoyante à ozone qu’il trimballe dans sa minifourgonnette, celui qui est aussi entraîneur de hockey débarque dans les associations et les établissements scolaires pour nettoyer et désinfecter les équipements sportifs. « Dan Sani Sport » offre ses services à tous, même aux particuliers.

Surtout spécialisé dans ceux de football, il compte bon nombre de clients dans le domaine du hockey. Et lorsqu’il visite des écoles, certaines d’entre elles en profitent pour faire nettoyer les équipements de sports intramuraux.

En y réfléchissant bien, ces vieux gants et casques malodorants de hockey cosom, par exemple, portés plusieurs fois par jour par de jeunes étudiants qui se succèdent en récréation au gymnase, sont de véritables foyers microbiens. Selon lui, une infime portion des établissements scolaires fait nettoyer leurs équipements.

Ce qui est inconcevable, c’est qu’il n’y ait pas de régularité dans les cycles de nettoyage, décrie celui qui souhaiterait une meilleure vigie microbienne des autorités scolaires et sportives. Le faire une année et ne pas le faire l’année suivante en raison d’un manque de budget, ce n’est pas correct. C’est une question de santé. Un nettoyage et une désinfection aident à prévenir les infections. Parfois, je crois que les responsables attendent qu’un problème surgisse. »