La fin de règne pour Mercedes?

Ils sont partis

Photo courtoisie

• L’Espagnol Fernando Alonso et le Belge Stoffel Vandoorne, partenaires en 2018 chez McLaren, ne sont plus en F1. Le premier a réorienté sa carrière vers le Championnat du monde d’endurance et les 500 milles d’Indianapolis, alors que le second s’est déniché un volant en Formule électrique.