Le gouvernement planche sur une réforme de l’IVAC

Isabelle Tremblay, la mère de la victime, n’avait pas les fonds pour se payer un psychologue à 100 $ de l’heure. Elle a pu bénéficier d’une dizaine de séances de son programme d’aide aux employés, puis a dû attendre un an avant d’avoir des services de psychologue via son CLSC.

La maman vient tout juste de recommencer à travailler, et estime qu’elle aurait possiblement pris du mieux plus rapidement, si elle avait eu le soutien de l’IVAC.

« On m’a complètement mise à part parce que c’est arrivé aux États-Unis, mais je suis québécoise, Audrey était québécoise, et on a payé des impôts. On n’a eu aucune aide, aucun soutien de cet organisme-là », a-t-elle déploré.