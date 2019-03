Le quotidien pas toujours facile d’une famille recomposée

Je n’envie pas les familles qui sont obligées de se recomposer, pour cause d’adultes qui avaient mal évalué la qualité de leur amour, plongeant ainsi tout le monde dans un marasme perturbateur, pour vivre un nouvel amour qui devrait les combler jusqu’à la fin de leurs jours.

Mes parents nous ont fait le coup alors que mon frère allait sur ses dix ans et que j’abordais l’adolescence. Ma mère avait succombé aux charmes d’un autre homme et mon père qui n’avait rien d’un guerrier avant ces tristes événements en est soudain devenu un, décidé à protéger sa couvée de cet intrus certainement incapable de prendre soin de sa progéniture.

Comme il est dit dans certains romans, il a lutté sang et eau pour défendre son droit à nous élever, au moins pour la moitié du temps. Cela à une époque où les hommes commençaient à peine à prendre conscience de leurs devoirs de père autrement qu’en payant une pension alimentaire.

Mon frère a voué sa fidélité à notre mère, vu le portefeuille mieux garni de son nouvel amoureux. Moi, j’ai choisi mon père, par envie de devenir « sa petite femme », en faisant les pires misères à ma mère. Mais comme je ne suffisais pas à mon père pour le rendre heureux, il s’est mis en couple avec la mère de deux enfants, qui ne m’a jamais appréciée. Je ne vous raconte pas ce que j’ai fait endurer à cette dernière pour m’avoir volé mon père.

Résultat : personne n’a gagné dans cette bataille. Ma mère fut abandonnée à son tour par son prince charmant. Mon frère a donc mordu la poussière au plan financier. Elle a fini sa vie seule et en lambeaux. Quant à mon père qui s’en était remis à la bienveillance de sa nouvelle conquête, il a fini sa vie en institution, victime d’une maladie du cerveau qui lui a peu à peu fait perdre toutes ses capacités mentales.

J’ai 58 ans, je ne vois plus mon frère depuis 20 ans, mes parents sont tous deux décédés, et je me demande encore ce que serait ma vie s’ils avaient été plus matures à l’époque, et surtout conscients des responsabilités qu’on prend en mettant des enfants au monde. Dire que j’aurais pu être heureuse et que je ressasse encore à mon âge tout ce qu’ils ne m’ont pas permis d’avoir : une famille unie !

Solitaire à jamais pour cause de père et mère sans tête

J’ai un vague sentiment de malaise en vous lisant. Je perçois votre tristesse encore vive pour des événements du passé et je devrais compatir. Mais ma raison me dit que vous devez vous plaire dans cette situation de victime puisque vous n’avez rien fait pour en changer une fois devenue adulte. Se pourrait-il que vous ayez passé votre existence à vivre la vie de vos parents, mais jamais votre vie à vous ?