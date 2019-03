Mission impossible

LOUISEVILLE | Sur un pouce carré de textile, la population bactérienne peut atteindre jusqu’à 10 milliards de cellules. Cette faune est plus diversifiée dans un équipement de hockey, où les conditions de multiplication sont optimales. C’est pourquoi il est important de maintenir une bonne hygiène de son équipement.

Bien qu’un cycle de nettoyage au détergent ou une désinfection complète à l’ozone soient assez efficaces pour éliminer les bactéries, ils ne les anéantissent pas à 100 %. Cette mission est virtuellement impossible, explique le directeur de la recherche et du développement en biotechnologie des Laboratoires Choisy, rencontré à Louiseville en Mauricie, Éric Émond.

Si l’on prend l’exemple des produits alléguant l’élimination de plus de 99,9 % des bactéries sur une surface donnée, il restera tout de même 0,1 % de la population initiale, soit environ 10 millions de bactéries par pouce carré sur un textile qui en comptait près de 10 milliards.

« Pourtant, avec le nettoyage, on avait fait tout un “génocide” en éliminant 99,9 % des bactéries ! », s’exclame le scientifique.

« Sur une surface souple ou un bout de textile poreux, les bactéries s’incrustent et forment un biofilm constitué de substances qu’elles sécrètent pour se fixer et se protéger des agressions de l’environnement, poursuit le Dr Émond. Elles se font en quelque sorte leur propre niche protectrice. Comme on ne peut pas s’en débarrasser définitivement, la lutte contre les bactéries n’est pas un combat à finir, mais plutôt une question de gestion efficace. Tout est une question d’équilibre. »