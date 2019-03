Pas de pitié pour le Blizzard

Les Chevaliers de Lévis ont poursuivi leur travail de démolition, dimanche après-midi, en l’emportant de façon convaincante par la marque de 7-1 sur le Blizzard du Séminaire Saint-François pour ainsi prendre les devants 2-0 dans cette série au meilleur de trois.

Après un premier match beaucoup plus serré vendredi dernier, remporté 3-1 par les Chevaliers, le suspense était moins de la partie dimanche. « Les gars n’étaient pas contents de leur match de vendredi. On avait manqué trop d’opportunités, et ils avaient hâte de se racheter. Ils se sont très bien repris aujourd’hui », a analysé l’entraîneur lévisien, Mathieu Turcotte.

Olivier Coulombe (2), Jason Boissonneault, Justin Gosselin, Nicolas Daigle (2) et William Veillette ont marqué pour les Chevaliers. Coulombe a également ajouté trois aides. Shaun Mahoney a quant à lui privé Thomas Couture d’un jeu blanc avec un peu plus de sept minutes à faire au match.

Et ce but de Mahoney, d’ailleurs, n’était que le deuxième accordé par les Chevaliers depuis le début des séries. Au total, ils cumulent 27 buts marqués contre deux seuls buts accordés, les deux au Blizzard lors des deux premiers matchs de la série.

« On a deux gardiens qui font du travail extraordinaire. Nos attaquants sont aussi impliqués en replis défensifs. Les gens parlent plus de notre attaque, mais c’est clair que notre défensive nous aide à gagner des matchs. »

Manque d’opportunisme

Dans le camp adverse, l’entraîneur Frédéric Parent ne dressait pas un bilan aussi alarmiste que le score peut laisser paraître.

« Lors des dix premières minutes, on n’était pas si pires, mais [les Chevaliers] ont marqué deux buts rapides et ont conservé le momentum après. Il aurait fallu trouver le moyen de créer des étincelles offensives en deuxième, ce qu’on n’a pas fait. Le score n’est pas beau, notre match n’était pas parfait, mais je pense qu’on a raté quelques chances qui auraient pu resserrer ça. De leur côté, ils ont exploité leurs opportunités. »

Les esprits se sont d’ailleurs échauffés en fin de match.

Le défenseur du Blizzard Gabriel Jackson a notamment été expulsé de la rencontre après une dangereuse mise en échec à la tête d’un adversaire.

« C’est arrivé quelques fois cette année. Malheureusement, ça se termine souvent comme ça. Peu importe le niveau, j’entendais Steve Hartley en parler après un match contre l’Armada, on répond avec un bon avantage numérique, encore plus dans notre ligue. C’est ce qu’on a fait. »

Les Chevaliers ont en effet inscrit deux buts en supériorité numérique en troisième. Ils auront maintenant la chance de compléter le balayage mardi soir, au Complexe multifonctionnel de Saint-Augustin.