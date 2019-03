Dans nos archives: sauvetage dramatique à l’île Enchanteresse

Le 12 mars 1992, il y a 27 ans, les autorités avaient réalisé une délicate opération de sauvetage d’une quarantaine de citoyens coincés sur l’île Enchanteresse, en raison d’un embâcle sur la rivière Montmorency.

À Sainte-Brigitte-de-Laval, à environ 40 km au nord de Québec, la Sécurité publique avait établi un pont aérien pour transporter les sinistrés de cette communauté.

Photo d’archives

L’embâcle sur la rivière Montmorency avait provoqué une crue soudaine, et l’eau a vite envahi la ville, inondant 80 maisons.

Deux hélicoptères du gouvernement du Québec et un hélicoptère des Forces canadiennes ont été utilisés pour procéder à l’évacuation. Une nacelle aérienne a aussi été nécessaire. L’intervention d’urgence n’avait pas fait de blessé, mais le fédéral avait payé une facture d’un peu plus d’un million de dollars. Les dommages matériels étaient énormes.

Dépassés

À la une, le lendemain, Le Journal de Québec titrait alors « Sauvetage dramatique » et « Désenchantés par la crue », un peu plus loin.

L’équipe locale était prête à affronter ces genres d’intempéries, qui se forment année après année, mais elle était loin de se douter de la débâcle massive des glaces sur plusieurs kilomètres qui allait dépasser leur capacité d’intervention.

« Je me suis jeté dans l’eau et je me suis rendu compte que j’en avais jusqu’aux épaules », avait expliqué un citoyen, Mario Vallée. Un résident a même trouvé refuge sur le toit de sa maison, avec ses deux chiens et son chat.

Ramenés sur la terre ferme, les citoyens oscillaient entre les pleurs et les sourires devant l’épreuve.

« Failles »

Malgré l’effet de surprise, le maire de l’époque, Gabriel Lalonde, avait reconnu certaines « failles » quant à la rapidité d’intervention des services d’urgence. L’élu affirmait que les secours auraient pu agir plus rapidement.

Vingt-sept ans plus tard, la nature se déchaîne encore à l’occasion dans le secteur de l’Île-Enchanteresse.

— Texte et recherche : Stéphane Doré et Jean-François Racine