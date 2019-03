Souvenirs de relâche

Chaque année, je les retrouve.

Ces groupes de quatre ou cinq ados, garçons et filles, qui traînent dans les restaurants et les centres d’achat, tétant le même café pendant tout un après-midi. Ils se taquinent, s’appellent par des surnoms. Deux d’entre eux sont amoureux et l’affichent très ostensiblement. Belle insouciance.

Suffit de les voir pour que je me retrouve projeté autour d’une table, chez Mikes à Alma, quelque part dans les années 90.

Premières

Tant de souvenirs liés à la relâche.

Enfant, me faire garder par ma grand-mère et aller avec mon cousin nous louer une cassette de Nintendo à la tabagie.

Une autre année, partir faire du ski en Charlevoix avec ma mère et mon père et découvrir de nouveaux paysages.

Rendu adolescent, c’était une bénédiction pour tous les parents de la bande de faire garder leur grand flanc mou par le centre de ski. Ils se relayaient pour nous offrir l’occasion, se doutant probablement que les flirts de chalet et les substances de remonte-pente nous attiraient au moins autant que l’air frais.

C’était aussi les nuits qui s’étirent en gang chez un ami dont les parents sont partis dans le sud. Beaucoup de premières en ces occasions et pas seulement la découverte d’Eric Clapton ou de Led Zeppelin.

Au cégep, la relâche, c’était la chance d’aller glander dans l’appartement d’un ami qui étudie en ville. À l’université, un retour vers la maison avec du lavage pour refaire le plein de bouffe, comme au temps des Fêtes.

Vieillir

Je ne reviendrai à aucune de ces époques de ma vie. J’aime bien vieillir, en fait. Chaque fois que j’en ai l’occasion, je dis aux jeunes que le plus beau leur reste à venir.

N’empêche que je les aime bien, ces ados qui traînent en tétant un café. Ils nous rappellent ces moments qui nous ont faits.