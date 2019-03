Un entraîneur dans la vitrine

« Oui, j’aimerais ça. J’ai connu la LNH avec Patrick [Roy] à Denver et avec Dave [Cameron] à Ottawa. Je reste un gars qui vit au jour le jour. Je crois en moi, je crois que je peux y arriver. Mais ce n’est pas la fin du monde pour moi. Si tu me dis que je resterai à Ottawa avec les 67’s pour le reste de ma carrière, je serai heureux. Mais si j’ai une chance d’améliorer mon sort, je ne dirai pas non. Tu ne peux pas dire non à un poste d’entraîneur en chef dans la LNH. Je ne déteste pas les gros hôtels et les vols nolisés ! »

« Je pense que c’est le cas. Les gars au Québec me connaissaient déjà tous. Maintenant, je rencontre de nouvelles têtes de hockey en Ontario. J’agrandis mon cercle de contacts. Ça ne peut jamais nuire. Il y a des DG de la LNH, des adjoints DG et des directeurs du développement des joueurs qui regardent des matchs de la OHL toutes les semaines. Je rencontre plus de monde. Plus tu connais de monde, plus tu as des chances de décrocher un bon boulot dans la LNH. C’est un monde de contacts. »