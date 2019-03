Un patient met le feu à des couvertures à l’hôpital de Baie-Comeau

Un homme qui recevait des soins à l’hôpital de Baie-Comeau aurait volontairement allumé un feu dans des couvertures, dimanche matin.

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre vers 7 h 30 dans l’établissement du boulevard Joliette.

L’incendie a été rapidement maîtrisé et les dommages ont surtout été causés par l’eau et la fumée. L’évacuation des lieux n’a pas été nécessaire et personne n’a été blessé, précise la Sûreté du Québec.

Selon le corps de police, c’est un patient qui serait à l’origine de l’incident. Il a été placé en état d’arrestation.

La SQ a envoyé sur place des enquêteurs et des techniciens en scène de crime pour faire la lumière sur les événements.