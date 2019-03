Un puissant hommage rendu à Aretha Franklin

Céline Dion a salué la mémoire d’Aretha Franklin de puissante manière dimanche soir.

Au cours d’un concert hommage diffusé à CBS, la chanteuse a soulevé et chaviré les spectateurs en reprenant A Change is Gonna Come, une pièce écrite par Sam Cooke en 1963 et reprise par Franklin en 1965 en plein cœur du mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Photo courtoisie, Cliff Lipson/CBS

Céline Dion a rendu justice au morceau engagé. Pendant que défilaient des images de Martin Luther King Jr., Selma et de plusieurs autres batailles livrées durant cette période charnière, la Québécoise a enfilé les envolées vocales senties, provoquant un déluge de larmes au parterre du Shrine Auditorium. Une ovation monstre a accompagné sa prestation.

Céline Dion était accompagnée de Scott Price, son directeur musical des quatre dernières années. Elle étrennait une jupe jaune bouffante, un haut noir et une large ceinture. En guise d’accessoires, elle portait un bracelet et des boucles d’oreilles de diamants. Le tout signé Chopard. Il s’agissait certes d’un look de diva, mais beaucoup moins excentrique que ceux qu’elle arborait en février à Paris.

Photo courtoisie, Cliff Lipson/CBS

Performances

De Janelle Monáe (parfaitement funky sur Rocksteady) à Jennifer Hudson (vibrante sur Ain’t No Way, Respect et Think), en passant par Alicia Keys et Sza (envoûtantes sur Day Dreaming), plusieurs autres artistes ont brillé au cours du concert intitulé Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul.