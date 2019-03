GARIÉPY, Aimée Dubé



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 3 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Aimée Dubé, épouse de feu monsieur François Gariépy, fille de feu Valérie Julien et de feu Honoré Dubé. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule mardi 12 mars 2019 de 19h à 21h et le mercredi 13 mars 2019 de 9h30 à 10h30.et de là au Complexe La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Maurice Leclerc), Serge (Andrée Carrier), Michel (Lucie Fortier) et Christian (Sylvie Drolet): ses petits- enfants: Dany Marcotte (Isabelle Couture), Mélanie Marcotte (Jeffrey Nobert), Julie, Sara, Marie-Pier (Maxime Mimeault) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Willyam, Magaly, Eve, Lily et Félix; ses frères et sœurs: Jeannette (feu Roland Laberge), feu Pauline (feu Serge Ouellet), feu Paul (Ginette Jobin) et feu Andrée (Claude Langlois) ainsi que sa belle-sœur Lucille Robitaile (feu Jean-Louis Gariépy) et ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec), G1S 3G3.