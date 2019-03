50 ans pour les droits de l’enfant

L’AMIE, Aide internationale à l’enfance, a célébré ses 50 ans d’actions, le 7 mars dernier au Domaine Maizerets à l’occasion d’un après-midi de conférences suivi d’un 5 à 7 en présence de la présidente honoraire et cofondatrice de L’AMIE, Madeleine Bélanger-Leblanc. Cet événement était le premier d’une série d’événements pour célébrer les 50 ans d’existence de L’AMIE. Fondée en 1969 à La Pocatière, L’AMIE œuvre pour le mieux-être des enfants défavorisés dans 14 pays à travers le monde. www.amie.ca.

Tout un monument !

Photo courtoisie

L’entreprise plus que centenaire Delisle Monuments inc., qui se spécialise dans la vente et le lettrage ainsi que dans la restauration de monuments funéraires, est maintenant installée dans de nouveaux locaux plus spacieux (plus grande salle de montre au Canada) au 355 rue Marais, local 120 à Québec. Fondée en 1898, l’entreprise Godin-Lefebvre voit le jour sur la rue Saint-Paul à Québec et commence la fabrication de monuments funéraires. En 1952, l’atelier s’installe au 855 Saint-Vallier Ouest. En 1991, à l’aube de la retraite et fort de plus de 45 années d’expérience, Gaston Delisle, fils du fondateur, cède l’entreprise à Gilles Proteau de Québec. Cette même année, son gendre, Martin Laverdière fait son entrée au sein de Delisle Monuments inc. à titre de directeur. En 2014, il devient le nouveau président et propriétaire de l’entreprise. Sur les photos, Martin Laverdière, président, Annie Breault, représentante des ventes, et l’atelier sur la rue Saint-Vallier Ouest dans les années 1920.

Cocktail Alzheimer

Photo courtoisie

Carl Gauthier (à gauche) et Jacques Gauthier, respectivement président et fondateur d’Équipements ESF inc., ont accepté la coprésidence d’honneur du 24e cocktail-bénéfice de La Société Alzheimer de Québec, qui se tiendra à l’Hôtel Château Laurier Québec, le mercredi 24 avril, dès 17 h 30. Quelque 400 convives du milieu des affaires et de la santé seront accueillis pour ce cocktail dînatoire avec bar haut de gamme, où des bouchées raffinées seront servies durant toute la soirée. De nombreux lots seront également disponibles lors d’un encan silencieux. Annuellement, c’est plus de 100 000 $ qui sont amassés pour la cause, grâce aux généreux donateurs de cet événement. Renseignements : https://societealzheimerdequebec.com.

Fondation des Capitales

Photo courtoisie

Caroline Clément, présidente de Gestion C, organise une soirée 3D (Dégustation Découvertes Divines) le mardi 23 avril, de 18 h à 21 h, à Entourage-sur-le-lac (Lac-Beauport) au profit de la Fondation des Capitales de Québec dont la mission est d’offrir à tous les joueurs ou associations de baseball amateur fédérés de la province de Québec la possibilité d’obtenir des dons matériels ou monétaires afin de pratiquer le baseball de niveau compétitif ou amateur. La soirée décontractée (jeans et t-shirt) sera parsemée de dégustations, de vins et d’encan silencieux. Renseignements : 418 932-5980.

Anniversaires

Photo courtoisie

Céline Galipeau (photo), chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 62 ans... Marcel Martel, ex-maire de Jonquière (1991-1999) maintenant consultant de Québec... Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur à La Joute (LCN) 51 ans... Thora Birch, actrice américaine, 37 ans... Claude McKenzie chanteur, membre de Kashtin, 52 ans... Michel Harvey, ex-journaliste sportif (RDS, SRC, RDI TVA), 64 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 mars 1999. Camille Laurin (photo du monument Camille-Laurin situé au parc de la Francophonie), 76 ans, le père de la loi 101... 2016. Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois... 2016. Keith Emerson, 71 ans, claviériste du groupe Emerson, Lake & Palmer... 2006. Bernard « Boom Boom » Geoffrion, 75 ans, 14 saisons avec les Canadiens... 1995. Jean-Pierre Masson, 77 ans, le légendaire personnage de Séraphin Poudrier... 1978. Claude François, 39 ans, chanteur français.