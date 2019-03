Apple pourrait annoncer un service de vidéo en streaming le 25 mars

Apple a lancé lundi ses invitations pour un « événement spécial » le 25 mars à son siège californien, où il pourrait annoncer le lancement d’un service de vidéo en streaming avec des contenus originaux.

Comme à son habitude, Apple n’a rien dévoilé de plus pour cet « événement » mystérieux à Cupertino (ouest) et n’a jamais commenté les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois sur cette annonce très attendue.

Le titre de l’événement --» It’s show time »-- laisse toutefois penser qu’il devrait s’agir d’annonces relatives à des contenus.

D’après la presse, des stars comme les actrices Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou le réalisateur J.J. Abrams, pourraient être présentes à l’événement.

S’il devait se confirmer, ce lancement scellerait la volonté du géant américain de frapper fort dans les services, relais de croissance attendu au moment où les ventes d’iPhone --dont il est extrêmement dépendant-- patinent.

Fin janvier, le patron Tim Cook avait de nouveau affirmé ses ambitions « dans les contenus originaux », rappelant avoir signé un contrat avec la papesse de la télévision américaine Oprah Winfrey. « Je suis super confiant et nous aurons d’autres choses à dire un peu plus tard », avait-il ajouté.

Sur le modèle d’Apple Music --son abonnement de streaming musical ouvert en 2015--, Apple pourrait ainsi lancer son équivalent en vidéo d’ici quelques mois, selon la presse américaine.

Apple a déjà un pied --encore timide-- dans la vidéo via iTunes (achats à la pièce), Apple TV, qui permet l’accès à des plateformes tierces, ou encore avec une émission comme « Carpool Karaoke ».

L’étape suivante ne fait plus guère de doute: lancer son propre service de streaming, nourri de programmes exclusifs et de stars pour attirer le chaland. Une concurrence frontale avec Netflix et Amazon Prime.

Mais outre la vidéo, Apple a un autre marché en vue, la presse, et les rumeurs laissaient entendre dernièrement qu’Apple pourrait aussi annoncer du nouveau de ce côté le 25 mars.

La marque à la pomme propose déjà une sorte de portail vers la presse, avec Apple News. L’étape suivante pourrait être désormais de proposer un service sur abonnement qui laisserait accéder à des titres en illimité. Mais ce projet aurait rencontré des difficultés, en raison du pourcentage des recettes exigé par Apple auprès des éditeurs de presse.