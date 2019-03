Cette collection de maquillage inspirée par Minnie Mouse est beaucoup trop cute!

Si vous êtes comme nous et tripez vraiment sur Disney, vous allez tomber amoureux de la nouvelle collection Dose of Colors x Disney, où Minnie Mouse est à l'honneur!

En effet, la marque beauté reconnue pour ses excellents rouges à lèvres et gloss s’est associée avec Disney pour une collection presque entièrement rouge, en l’honneur de la fameuse boucle de Minnie.

La collection n’est pas encore sortie en magasin, mais des images des produits circulent depuis peu sur Instagram.

Si le packaging est vraiment trop chou, l’éventail de produits offerts dans le cadre de cette collection capsule est d’autant plus intéressant. Selon la rumeur, une palette de fards à paupières (incluant un blush), trois rouges à lèvres et des ligneurs pour les yeux brillants feraient partie de la collection. Intrigant!

Les produits seraient en ligne dès le 18 mars et si on se fie à la collection Dose of Colors X Mickey Mouse qui est déjà offerte en ligne, les prix devraient osciller entre 17 $ et 40 $.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!