Des vestiaires à faire rêver

Les cinq équipes ont leur propre vestiaire en merisier muni d’un système de ventilation intelligent et d’un système de chauffage. À en faire saliver certains clubs de la LHJMQ. De plus, chaque joueur a son casier sur lequel toutes les pièces de son équipement sont soigneusement étendues avant et après les entraînements pour faciliter le séchage. Les chandails, les bas et les combines sont nettoyés à la machine.