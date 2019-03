«Elvis» fier de Passe-Carreau

Au cours de sa carrière, Martin Fontaine a souvent été surnommé Elvis. Mais aujourd’hui, il répond à un nouveau sobriquet. « On m’appelle le papa de Passe-Carreau ! » annonce fièrement le chanteur dont la fille incarne désormais le célèbre personnage.

Son aînée Gabrielle Fontaine fait en effet partie du trio de comédiens de la nouvelle mouture de l’émission, aux côtés d’Élodie Grenier (Passe-Partout) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne).

Entrée en ondes le mois dernier, cette relecture du classique télévisuel a attiré quelque 707 000 curieux à l’antenne de Télé-Québec pour son premier épisode.

« Par cœur »

Bien que ses deux filles soient trop jeunes pour avoir vécu la folie Passe-Partout lors de sa diffusion initiale, Martin Fontaine n’a pas manqué de faire découvrir le phénomène à Gabrielle et sa sœur cadette, Camille-Rose.

« On avait toutes les cassettes à la maison – on les a encore, d’ailleurs –, alors on leur faisait jouer quand elles étaient petites. Je me souviens encore par cœur des sketches et des chansons classiques, c’est vraiment une émission qui a beaucoup joué chez nous », explique le chanteur.

« Alors, je suis d’autant plus fier quand je regarde les nouvelles émissions. Je vois que ma fille est à sa place. Elle se donne corps et âme, alors ce n’est pas surprenant de voir encore aujourd’hui les petits qui sont scotchés à leur écran et qui répondent aux personnages qui leur posent des questions et les interpellent. C’est fabuleux », ajoute-t-il.

Verra-t-on un jour Elvis et Passe-Carreau partager la scène du Memphis Cabaret de Martin Fontaine ? Le chanteur n’écarte pas cette possibilité. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois puisque père et filles ont tenu la vedette du spectacle Un Noël Rock n’ Roll présenté durant la dernière période des Fêtes.