Filmés en train d’acheter ce qui aurait servi au crime

Saint-Hyacinthe | Le présumé meurtrier du copropriétaire et d’une gérante d’un bar de danseuses nues de la Montérégie a été filmé avec son coaccusé en train d’acheter de la corde identique à celle qui a servi à ficeler les corps des victimes.

Guiseppe de Leto est accusé des meurtres prémédités de Martin Bélair et de sa conjointe Nancy Beaulieu qui travaillaient au Cabaret Flamingo de Saint-Hyacinthe.

Dans une vidéo déposée en cour récemment, on voit les deux hommes à la sortie du Canadian Tire de Saint-Hyacinthe le 6 janvier 2015, après qu’ils ont acheté deux cordes identiques à celles qui entouraient les corps des victimes.

L’homme de 37 ans a toutefois nié fermement devant jury avoir tué « son ami » et celle qu’il considérait comme « sa sister ». Ils ont été retrouvés attachés avec de la corde bleue et blanche vendue au Canadian Tire et enveloppés dans des draps vendus exclusivement chez Walmart.