Fin décevante pour quatre finissantes

TORONTO | Un cycle important pour le Rouge et Or de l’Université Laval a pris fin, dimanche soir à Toronto, à la conclusion du championnat canadien de basketball féminin.

Le Rouge et Or devra jongler avec le départ de quatre de ses cinq partantes. Joueuse par excellence au pays, l’arrière Sarah-Jane Marois a complété son parcours universitaire tout comme la garde Claudia Émond et les ailières Jane Gagné et Naomi Lavallée. Ces filles ont largement contribué à la conquête de deux médailles d’argent au national au cours de leur passage de cinq ans.

La défaite de 70-58 en finale face aux Marauders de McMaster était d’autant plus difficile à accepter, mais les souvenirs et les amitiés formées au fil des ans demeureront gravés dans leur mémoire. « Je me suis fait des amies pour la vie, a confié Marois, qui a été élue à l’équipe d’étoiles du championnat. J’ai passé huit ans avec certaines filles et nous avons vécu plein de beaux moments. En finale contre McMaster, j’ai eu l’impression de vivre un copié-collé de la finale canadienne d’il y a deux ans contre McGill. C’est plus décevant parce qu’il s’agissait de ma dernière chance de remporter un titre national. »

Gagné inconsolable

Inconsolable à la porte du vestiaire de l’équipe, Jane Gagné aurait souhaité conclure sa carrière par un titre national. « La défaite est difficile à accepter, mais on peut sortir la tête haute, a-t-elle souligné. Il ne faut pas oublier que nous avons affronté une très, très bonne équipe. C’est difficile à accepter pour le moment et ce n’est pas la fin souhaitée, mais on va être fières de ce qu’on a accompli dans quelques semaines.

« Je vis un mélange d’émotions, poursuit l’étudiante à la maîtrise en chimie. Je n’ai pas été à la hauteur de ce que je voulais en finale, mais j’ai vécu de super belles années. Mes cinq années m’ont apporté beaucoup. Je me suis trouvée en tant que personne et j’ai grandi. Toute l’expérience acquise va m’aider dans le futur tant sur le plan professionnel que familial. »

Parce qu’elle a raté une saison en raison d’une déchirure à un ligament croisé antérieur, Gagné pourrait disputer une dernière saison, mais elle est prête à tourner à la page. « Je reviendrai au jeu à 35 ans quand Claudia Émond sera le coach du Rouge et Or, a-t-elle lancé en boutade. Les études ont toujours été plus importantes que le basket et je termine ma maîtrise. J’ai accompli ce que je voulais et je suis prête pour amorcer ma vraie vie. »

Émond philosophe

Sa grande amie Émond abondait dans le même sens. « Je suis envahie par une grande tristesse, a-t-elle confié, mais nous serons fières et nous pourrons apprécier nos performances dans deux ou trois ans. Peu de joueuses peuvent se targuer d’avoir gagné deux médailles d’argent au championnat canadien. Nous avons gagné un championnat provincial, ce que le Rouge et Or n’avait pas fait depuis huit ans. Sur le plan personnel, j’ai appris des leçons de vie qui me serviront pour toujours. En finale, nous étions vraiment fatiguées et nous avons manqué de jambes. On a orchestré de belles actions, mais on a manqué de finition. On a laissé beaucoup d’énergie en demi-finale. »

Guillaume Giroux lève son chapeau. « Nos finissantes ont maturé dans leur approche, ce qui explique pourquoi nous avons connu une si bonne saison. Compétitives, les filles ont développé leur leadership et sont demeurées positives. »

Trois Françaises pour la transition