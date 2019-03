Financement du tramway: Guilbault augmente la pression sur Ottawa

Les libéraux de Justin Trudeau devront être pointés du doigt si jamais la réalisation du projet de tramway à Québec est retardée par les négociations qui se poursuivent avec Ottawa, prévient la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

C’est ce qu’a laissé entendre la ministre responsable de la Capitale-Nationale, lundi matin, lors d’une conférence de presse sur un autre sujet aux côtés du maire de Québec, Régis Labeaume, au Cégep de Ste-Foy.

Mme Guilbault en a d’ailleurs profité «pour inviter tous les acteurs de la grande région de Québec», incluant le maire Labeaume, «à mettre la pression sur les bonnes personnes» afin de régler la question du financement du tramway.

«La Ville peut compter sur nous», a assuré la ministre Guilbault, en répétant que l'engagement de son gouvernement est de débourser une part de 1,8 G$, soit l'équivalent de 60 % des coûts du projet.

Les discussions entre Québec et Ottawa achoppent toutefois sur la façon dont financer le 40 % restant à même les programmes d’infrastructures fédéral-provincial.

Labeaume réplique

Le maire devrait-il exercer davantage de pression sur Ottawa? «Moi je mets les pressions sur les deux gouvernements qui sont concernés, a indiqué à son tour M. Labeaume. Ils ont tous les deux les solutions entre les mains... Mais bon, chacun a sa position politique, c’est normal, je comprends ça... Mais espérons qu’au bout du compte, on s’entendra.»

Le maire a rappelé qu’à l’heure actuelle, sur les 20 G$ en investissements prévus dans les projets de transports collectifs, la moitié a déjà fait l’objet d’annonces à Montréal, soit pour l’équivalent de 10 G$. «Alors je pense que notre tour est venu», a laissé tomber M. Labeaume.

«Pour ce qui est du gouvernement fédéral, évidemment eux autres, ils ont un travail à faire, a dit Mme Guilbault. C’est la même chose pour le pont (de Québec), pour tous les dossiers d’ailleurs qui sont en cours avec le gouvernement fédéral... On sait qu’eux (les libéraux de Justin Trudeau) ont une élection imminente, alors on tient pour acquis qu’ils aimeraient avoir des réalisations à Québec, entre autre chose pour leur bilan... Alors on les encourage à aller de l’avant avec notamment le financement du tramway.»

1,8 G$ et pas un sou de plus

La semaine dernière, le maire de Québec est sorti publiquement en pressant les deux paliers de gouvernement de confirmer rapidement 100 % de l’enveloppe budgétaire réservée au futur réseau de transport structurant.

M. Labeaume a notamment évoqué la possibilité, pour le gouvernement du Québec, d’utiliser les surplus du Fonds vert afin de compléter le financement.

À l’instar du ministre des Transports, François Bonnardel, la ministre Guilbault a rejeté cette solution.

«Notre engagement est de 1,8 G$, c’est 60 % du projet, il y a de l’argent qui est disponible au gouvernement fédéral, ils doivent s’engager, ils doivent le faire le plus rapidement possible», a dit la ministre responsable de la Capitale-Nationale.