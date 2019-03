Les voisins d'Ed Sheeran agacés par ses projets de construction

Les voisins d'Ed Sheeran commencent à être fatigués par les travaux incessants de la star.

Le chanteur a récemment racheté plusieurs propriétés près de sa ville natale de Framlingham, dans le Suffolk, en Angleterre, et il s'est lancé dans des aménagements colossaux pour en faire une maison de rêve. Mais ses projets ont suscité l'inquiétude des habitants de cette petite ville isolée dans la campagne britannique, qui estiment que tous ces travaux pourraient détruire la faune locale.

L'interprète de Shape of You avait tenté de rassurer tout le monde en promettant d'installer une mare naturelle, mais un groupe de riverains vient de se plaindre au conseil municipal qu'il serait en fait en train de se faire construire... une piscine naturelle. La présence d'un ponton, d'une échelle et d'une cabane ne laisserait selon eux aucun doute sur les intentions de l'artiste.

«Maintenant qu'il a fait la demande d'autorisation d'une cabane, d'un ponton et d'une échelle, qui sont en fait déjà en place depuis au moins un an, nous sommes inquiets. Sa mare naturelle ressemble beaucoup plus à une mare destinée à la nage», a écrit Kenny Cattee, d'après l'agence WENN.

«Je pense que les constructions sur le site sont destinées à créer un environnement propice à un mode de vie sauvage, plutôt qu'à la préservation de la faune sauvage», a renchéri Tony Robinson, un autre voisin.

L'autorisation empêche en effet le chanteur de se servir de l'équipement pour «des activités de loisirs». Comme souvent, Ed Sheeran n'a pas réagi aux déclarations de ses voisins inquiets.