Lush lance 54 nouvelles bombes de bain pour célébrer ses 30 ans et on capote

Pour célébrer ses 30 ans, la compagnie de produits de beauté naturels a lancé 54 nouvelles bombes de bain, à notre plus grand bonheur.

Les bombes de bain sont populaires pour plusieurs raisons. Non seulement sont-elles relaxantes et bonnes pour la peau, elles sont aussi très instagramables.

En plus, elles font autant de superbes cadeaux que des éléments de self care parfaits à s’offrir.

En l’honneur de sa création il y a 30 ans, donc en 1989, Lush a ressorti des bombes de bain de leurs archives ainsi que de toutes nouvelles créations, pour un total de 54.

Voici les 54 noms: Black Rose, Blackberry, Blue Skies & White Clouds, Bom Perignon, Calavera, Chocomint, Deep Sleep, Fairy Jasmine, Fairy Trumpets, Figaro Figaro, Flower Power, Fruity Giant Bombshell, Geo Phyz, Geode, Ginger Ninja, Goldrush, Golden Pear, Groovy Kind of Love, Harajuku, Hi Ho Silver, Honey I Washed the Kids, Hulder, Kappa, Karma Yantra, Kitsune, Lavender Giant Bombshell, Lucky Cat, Magic, Magma, Marshmallow World, Melusine, Moon Spell, Ne Worry Pas, Peng, Pirates of the Carrageenan, Royalty, Sea Salt Giant Bombshell, Seaweed Giant Bombshell, Shijimi Butterfly, So White, Splash, Star Spell, Strawberries & Cream, Sushi, Tadaima Okaeri, Tea & Sympathy, Tender Is the Night, The Comforter, The Olive Branch, Turmeric Latte, Yog Nog, Yokozuna, Youki Hi, and Yuzu & Cocoa.

Comme d’habitude, les bombes de bain seront végétaliennes, faites à la main et sans emballage.

Vous pourrez vous les procurer en magasin ou en ligne dès le 29 mars, mais en attendant, voici nos 5 favorites!

Royalty

On va se sentir comme une #queen avec cette bombe de bain en forme de couronne. Elle a des notes florales de jasmin, mais aussi de vanille. Miam!

Groovy Kind of Love

Préparez-vous à relaxer dans les couleurs de l’arc-en-ciel avec cette bombe multicolore. Les huiles de bois de rose et de bergamote rappellent le festival Woodstock. Peace, Love, et Lush.

Lucky Cat

Ce petit chat rose est rempli de surprises, puisque son intérieur est multicolore. Les odeurs botaniques vont vous envelopper et vous porter chance en plus.

Ginger Ninja

Cette bombe est aussi puissante et efficace qu’un ninja. Avec les notes de gingembre et de mandarine, vous allez instantanément vous sentir équilibré et calme.

Golden Pear

En plus de sentir les épices et les fruits, cette bombe de bain va vous redonner votre glow avec ses paillettes biodégradables. C’est une édition limitée, alors faite vite!

Visitez pouvez voir les 49 autres bombes sur le site de lush.

