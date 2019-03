Maxim Martin veut dire Fuckoff

Même si certains diffuseurs n’aiment pas le titre de son nouveau spectacle, qui sera officiellement lancé à l’automne, Maxim Martin a décidé d’aller de l’avant en le baptisant Fuckoff, a appris Le Journal. « Ce n’est pas un titre qui se veut agressif, explique l’humoriste. Je ne suis pas revenu en crise d’adolescence ! »

Maxim Martin a hâte de voir la réaction que va susciter l’annonce de son nouveau spectacle aujourd’hui. Déjà, au sein de son équipe et des diffuseurs, les avis sont partagés. « Ça résume un peu tout ce que j’ai toujours fait, dit l’humoriste. Je n’ai jamais fait l’unanimité. »

Il a eu l’idée de ce titre, car il utilise cette expression très souvent. « Fuckoff, ça veut dire que ce n’est pas si grave que ça. Il y a un peu de lâcher-prise. Ce n’est pas un “fuck you”. Ce n’est pas l’ancien Maxim Martin qui refait surface. »

Dès que l’humoriste a soumis cette idée de titre à son équipe de Juste pour rire Spectacles, il a été convenu de sonder l’opinion de divers diffuseurs à travers la province.

« Ce sont nos partenaires principaux, dit Marie-Julie Larivière, directrice et productrice exécutive de Juste pour rire Spectacles. On trouvait ça important de savoir ce qu’ils en pensaient. On en a contacté cinq ou six. Et on a eu des réponses qui allaient de “je n’aime pas du tout” à “c’est vraiment merveilleux”. »

Pas de polémique

Le fait que le titre soit en anglais en a fait tiquer certains. « Mais on ne s’adresse pas à un public anglophone », explique la productrice. Et le niveau de langage a déplu à d’autres. « On trouve que l’affiche de Max avec le cygne contrebalance la dureté que le titre peut avoir. »

Maxim Martin a aussi tenu à obtenir l’aval de Bell Média, avec qui il travaille à l’émission jeunesse Max et Livia à VRAK. « Ç’a passé avec eux aussi », dit-il.

Tant l’humoriste que la productrice assurent ne pas avoir choisi ce titre pour provoquer. « Ce n’est pas du tout pour choquer ni pour lancer une polémique », mentionne Marie-Julie Larivière. « Si quelqu’un s’offusque de ça, il a juste à ne pas venir au show », indique-t-il.

Ce cinquième spectacle solo pour Maxim Martin marque ses 30 ans de carrière en humour. « Je vais aussi fêter mon 50e anniversaire en septembre. J’ai le goût de célébrer tout ça sur scène. »

Virilité et engagement

Dans ce spectacle, qui est prêt « à 75 % », selon Maxim Martin, ce dernier se questionnera notamment sur sa virilité, sur la peur de l’engagement et sur les différences entre les générations.

« Je me rends compte qu’à l’approche de la cinquantaine, il y a une espèce de lâcher-prise par rapport à la carrière », dit l’humoriste qui a vendu près de 50 000 billets de sa tournée précédente, Enfin. « Je suis dans la classe moyenne des vendeurs de tickets. Mais je suis vraiment heureux, car mon rodage est complet depuis le début. »

► Maxim Martin fera la première de son spectacle Fuckoff au Monument-National­­­, les 29 et 30 octobre 2019, et à l’Impérial Bell de Québec, les 6 et 7 novembre 2019. Pour toutes les dates : maximmartin.com.