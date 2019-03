Non au meurtre par compassion

Michel Cadotte a tué son épouse Jocelyne Lizotte par compassion. Compassion pour elle, dont l’Alzheimer était rendu à un stade avancé, et peut-être un peu pour lui-même, car il était arrivé au bout de ses forces.

« J’ai craqué », a-t-il expliqué sur Facebook. « Personne ne m’a demandé comment je vais, mais là, vous le savez. J’ai consenti à sa demande d’aide à mourir. J’attends les policiers. »

L’aide médicale à mourir avait été refusée parce que madame Lizotte, 60 ans, n’était pas en fin de vie.

Le 23 février dernier, Michel Cadotte a été trouvé coupable d’homicide involontaire.

Aidant exemplaire

Même si sa femme vivait en CHSLD, Michel Cadotte n’a jamais cessé d’être un proche aidant. Pas le profil de quelqu’un qui prépare un meurtre sordide.

Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un crime sordide. Mourir étouffée par un oreiller, sans pouvoir communiquer son approbation, ou refuser, personne n’en rêve.

La Couronne demande une peine exemplaire de huit ans de prison. La défense, une peine symbolique de six à 12 mois. L’écart est grand, mais pour la Couronne et les fils de madame Lizotte, on ne peut pas se faire justice soi-même.

Mais à moins de l’avoir vécu, personne ne sait ce qui se passe dans la tête et le cœur d’une personne qui, voyant l’amour de sa vie attachée presque en permanence, dans un moment de découragement, commet l’irréparable.

Mais la loi demeure la loi. Le crime compassionnel n’existe pas plus que le crime passionnel.

Ressentiment

En 1993, Robert Latimer a tué sa fille Tracy, 12 ans, qui souffrait de paralysie cérébrale, au monoxyde de carbone. La Cour suprême, après un second procès, a maintenu la sentence de meurtre au second degré.

Latimer a passé 10 ans en prison. À ce jour, il n’affiche aucun regret. Le gouvernement, croit-il, devrait regretter ce qu’on lui a fait vivre à lui.

« J’ai fait le bien, mais les autorités ne le comprennent pas », a-t-il dit en 2017 au StarPhoenix.

Ce que les autorités comprennent, c’est qu’il est impossible d’assouplir les règles pour les meurtres par compassion dans une société de droit. Ce que Latimer appelle « la merde légale » protège des abus humains les personnes handicapées ou malades qui ne peuvent plus communiquer.

J’ai toujours trouvé difficile d’avoir de la compassion pour ce fermier saskatchewanais. Son arrogance – il a décidé que la vie de sa fille ne méritait pas d’être vécue –, la colère qu’il nourrit depuis 1997 et sa certitude d’avoir agi de bon droit font douter de son motif. L’homme ne s’est jamais remis en question.

Et si c’était nous ?

Après une longue réflexion, je suis arrivée à penser qu’une personne qui tue par amour valide sa motivation en acceptant la peine imposée par la société. « Je t’aimais assez pour aller en prison, si c’était la seule façon de te libérer de ta souffrance. »

Contrairement à Robert Latimer, Michel Cadotte vit mal avec ce qu’il a fait.

Cela évitera d’en faire un héros pour la bataille de l’aide à mourir anticipée qui s’en vient.