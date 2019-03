Claude Julien n'a pas joué les bonnes cartes

♦ Comment expliquer que Jordan Weal, expédié en Arizona par les Flyers de Philadelphie puis échangé au Canadien pour Michael Chaput, se retrouve sur l’attaque à cinq. Je sais, vous allez me rappeler que le Canadien a marqué un but. Mais, sérieusement, vous pouvez m’expliquer?

♦ Et, autre point, où sont ceux qui devraient tenir les guides à deux mains et faire la différence, peuvent-ils compétitionner à plein régime chaque soir ?

On ne saura jamais si le Tricolore aurait battu les Sharks, sauf que les circonstances dictaient que la course est tellement sévère qu’on ne peut pas se permettre de douter.

Or, jeudi, on a douté. Avec cette décision, il est clair qu’on croyait plus ou moins à la victoire. On préférait mettre tous les œufs dans le même panier en vue du match du lendemain à Anaheim.