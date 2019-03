Possibles coups de feu tirés à Boischatel lors d'une altercation

L’unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête à la suite d’une altercation survenue entre deux individus, dimanche soir, à Boischatel, où de possibles coups de feu auraient été tirés.

La querelle se serait produite avant 23 h dans un stationnement commercial situé dans le secteur de la côte de l’Église, à Boischatel, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«On a été appelé beaucoup plus tard, vers 23 h, donc bien après cette altercation», confirme Mme Nepton.

Une voiture criblée de balles?

Pour une raison qui demeure inconnue, les deux hommes impliqués en seraient venus à échanger des coups de poing, selon la porte-parole de la SQ, mais n’auraient pas été blessés gravement. Une femme se trouvait également à bord de l’un des véhicules, mais n’aurait pas subi de blessure.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La voiture de l’un des deux individus aurait été criblée de balles à la suite de possibles coups de feu tirés dans sa direction. Mme Nepton confirme qu’une voiture a effectivement subi des «bris» et «n’exclut pas» que des projectiles en soient la cause. «L’enquête permettra de le déterminer», ajoute la porte-parole de la Sûreté du Québec.

Il n’a pas été possible de savoir, lundi matin, si des suspects sont recherchés ou encore ont été arrêtés ni les motifs à l’origine de cette altercation.

Plus de détails à venir...