Tuerie à la mosquée de Québec: la Couronne porte aussi en appel la peine d'Alexandre Bissonnette

Après les avocats du tueur de la Grande mosquée de Québec, la Couronne porte également en appel la peine qu’a imposée le juge François Huot à Alexandre Bissonnette. Elle réclame une peine plus sévère.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et la Procureure générale du Québec (PGQ) avait jusqu’à 16h30 aujourd’hui [lundi] pour déposer son avis au greffe de la Cour d’appel au palais de justice de Québec.

L’un des avocats de la poursuite, Me François Godin, s’y est présenté en milieu d’après-midi pour déposer le document, un appel conjoint du DPCP et de la PGQ.

Période de 50 ans

Les parties appelantes demandent à la Cour d’appel de casser la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans que le juge de la Cour supérieure François Huot a rendue, et de la substituer par une peine à perpétuité sans possibilité de libération avant 50 ans.

Elles estiment que le juge, qui a choisi de réécrire l’article 745.51 du Code criminel sur les peines consécutives, a erré sur plusieurs points.

Selon le DPCP, la peine est « non indiquée en ce qu’elle se démarque de manière déraisonnable du principe de proportionnalité, ne reflétant pas la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’intimé [Bissonnette], exceptionnellement élevés dans la présente affaire ».

« Sa considération des facteurs aggravants et atténuants pour en arriver à sa décision est erronée », est-il écrit.

« Le juge a commis plusieurs erreurs de principe qui ont eu une incidence sur sa décision, notamment quant au mode de détermination du nombre d’années d’inadmissibilité à sa libération conditionnelle », soutient le DPCP.

Rappelons que le juge Huot a infligé à Bissonnette la plus lourde peine rendue au Québec depuis l’abolition de la peine de mort au pays, en 1976.

La Couronne avait demandé au juge d’appliquer la disposition 745.51 du Code criminel, qui permet le cumul des peines dans les cas de meurtres multiples.

Le juge avait conclu que la demande de la Couronne était « déraisonnable ». Afin de rendre une peine « juste et raisonnable » pour l’accusé, le juge avait choisi, dans un coup de théâtre, de réécrire l’article 745.51.

Cette avenue lui a permis d’imposer des peines consécutives autrement que par bond de 25.

Peine « déraisonnable » pour la défense

Rappelons que vendredi, à trois jours de la date butoir, les avocats du meurtrier de 29 ans ont déposé leur avis d’appel. Ils soutiennent que le magistrat a rendu une peine « illégale », « déraisonnable » et « non indiquée ».

Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras estiment que le juge a erré en droit en réécrivant la disposition 745.51 du Code criminel.

Ils demandent à la Cour d’appel de déclarer cet article de loi inconstitutionnel, donc invalide et inopérant, et une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour leur client.

Le soir du dimanche 29 janvier 2017, Bissonnette, alors âgé de 27 ans, a fait irruption à la Grande mosquée de Québec sur le chemin Sainte-Foy.

En à peine deux minutes, il a tué par balle six fidèles musulmans réunis dans leur lieu de prière.

Il a plaidé coupable à six chefs de meurtre prémédité ainsi que d'avoir tenté de tuer 40 autres personnes, dont quatre enfants.