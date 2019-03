Un jeune homme de Québec manque à l'appel

À la demande de la famille, le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Jonathan Vachon-Boucher, 27 ans, de Québec.

Ce dernier aurait quitté sa résidence du secteur Saint-Sauveur le 11 mars 2019. Son état à son départ fait en sorte que ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il a été vu pour la dernière au coin des rues Langelier et Christophe-Colomb Ouest à 17 h 30.

Le jeune homme mesure, 5’’8’ (1,72m) et pèse 187 livres (85 kg). Il a les cheveux bruns aux épaules et les yeux verts. Il portait une camisole, une chemise à carreaux, un manteau vert forêt, des bottes beiges et un pantalon beige.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate.