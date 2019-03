Un voisin peu scrupuleux

Depuis trois ans, je suis retraité de l’enseignement et la vie en ville commençait à me sembler pesante. Ma femme et moi avons donc commencé à sillonner les Cantons-de-l’Est, une région qui l’a vue naître, pour y chercher une petite propriété à acquérir. Nous avons fini par trouver exactement ce que nous souhaitions elle et moi dans un rang pas asphalté, mais offrant des vues imprenables sur la vallée. Nous avons donc décidé d’acheter le lieu pour y couler des jours tranquilles il y a un an et demi.

Soucieux d’entretenir de bonnes relations avec le voisinage autant que pour garder la forme, je tente d’être le plus serviable possible, mais je crains que cette attitude ne me cause de sérieux problèmes à long terme avec un de mes voisins. Voici donc en résumé ce qu’il en est pour que vous me donniez votre opinion.

Le voisin en question a pris l’habitude de « m’emprunter » soit des outils, soit des instruments pour le jardin. Au début, cela me faisait grand plaisir, mais je me suis vite rendu compte qu’il ne me retournait jamais ce qu’il m’empruntait. Le comble s’est produit quand, trouvant le temps idéal pour tailler ma haie de cèdres, je me suis mis à chercher partout mon taille haie dans ma remise, dans le garage, et même dans ma petite cabane à sucre. Il n’était nulle part.

Puis subitement je pense à mon voisin. Peut-être est-il venu me l’emprunter en mon absence et a-t-il oublié de m’en faire part ? Je me rends donc chez lui et je le trouve dans son atelier. Je lui pose la question, il nie vigoureusement avoir emprunté mon taille haie, quand soudain mes yeux se posent sur mon outil : même couleur, même marque, mêmes éraflures, etc. Alors je lui dis : « Regarde, tu ne t’en rappelles pas, mais tu me l’as emprunté puisqu’il est là ! »

Rouge comme une tomate il se met à me crier après, m’accusant de le traiter de voleur et m’affirmant que cet outil lui appartient depuis toujours et j’en passe... Il était fâché à tel point que je pensais qu’il en viendrait aux coups, ce qui ne me fait pas particulièrement peur vu que j’étais enseignant en éducation physique et que je suis 3e dan Ippon Kumite.

J’ai donc gardé mon calme et je suis parti en silence avec des pensées pas très agréables et surtout très négatives qui me traversaient l’esprit. Mon taille haie a quelques années dans le corps, je n’ai plus de preuve de son achat depuis un moment. Comment prouver qu’il m’appartient ? Que faire ? Signaler la chose à la police ?

Un campagnard qui en a marre

Comme parmi les pires guerres on compte celles entre voisins, je ne vous recommanderais pas de livrer bataille, et encore moins de porter plainte aux autorités. Un bon cadenas sur la porte de votre atelier et un avertissement donné à vos voisins que vous ne prêtez plus rien à quiconque devraient calmer les esprits.