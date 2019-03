[VIDÉO] Une Tesla Model S donne du fil à retordre à une Aventador

L’instant de parcourir la symbolique distance d’un quart de mille, une Tesla Model S a affronté une Lamborghini Aventador S.

Le tout a été réalisé par la chaîne YouTube CarWow. Cette même chaîne a précédemment diffusé une vidéo au cours de laquelle cette même Aventador S s’était élancée contre un Tesla Model X. Le supercar italien avait remporté la course.

Cette fois, ces deux mordus de voitures ont répété le même exercice, mais avec une Model S P100D Ludicrous. Bien que sa puissance de 762 chevaux-vapeur soit inférieure de dix unités à celle du Model X, la berline est plus légère d’environ 272 kilogrammes.

De son côté, le V12 de 6,5 L de l’Aventador déploie 730 chevaux-vapeur. Quant à son poids à vide d’environ 1720 kilogrammes, il est inférieur à celui de la berline électrique.

Au départ, la Model S passe devant le supercar qui est recouvert d’une pellicule verte. En revanche, plus la distance à parcourir rétrécit, plus l’écart se creuse. On ressent l’impression que la Tesla s’essouffle alors que la Lamborghini est plus en forme que jamais.

Au bout du quart de mille, l’Aventador a enregistré un chrono de 10,7 secondes, soit un dixième de moins que celle qui est entièrement électrique.