Xmedius rapatrie son siège social au Québec

Après plus d’un an de négociations, Jean Champagne, le PDG de Xmedius a réussi à compléter le rapatriement du siège social de son entreprise à Montréal.

Depuis 2006, le spécialiste de l’échange sécurisé de documents appartenait à la française Sagemcom. Il a été racheté en décembre 2015 par le fonds privé d’investissement américain StoneCalibre et des dirigeants de Xmedius.

« À l’époque, plusieurs ont déploré que l’on devienne une filiale du groupe français. On avait toujours une place d’affaires à Montréal, mais les décisions se prenaient à Paris. Avec le rachat, il était nécessaire de ramener le siège social ici », explique Jean Champagne.

L’opération a toutefois été plus longue que prévu, surtout en raison de difficultés administratives étant donné qu’une quinzaine d’employés de Sagemcom intégraient Xmedius.

L’origine de Xmedius remonte à 1993. L’entreprise s’appelait alors Interstar Technologies et elle a rapidement développé le marché international pour ses solutions de serveurs de fax en réseaux IP.

« Le mot fax peut porter à confusion, mais ce qu’on fait est loin de l’appareil placé au fond d’un couloir d’où sort une enfilade de papier. On parle plutôt de technologies qui permettent la transmission de documents comprenant des milliers de pages. La demande pour des échanges sécurisés s’accélère », explique M. Champagne.

Xmedius réalise 96 % de son chiffre d’affaires à l’étranger dont 79 % aux États-Unis : « C’est là où est la plus forte croissance. Il y a des investissements importants pour moderniser et numériser les infrastructures de données à tous les paliers gouvernementaux. »

Outre l’administration publique, la santé et l’éducation sont d’autres secteurs porteurs.

L’automne dernier, Xmedius a procédé à une importante transaction en faisant l’acquisition de l’américaine Applied Voice & Speech Technologies (AVST) qui développe des solutions logicielles de communication unifiée. Du coup, Xmedius doublait à la fois son chiffre d’affaires à plus de 50 M$ et ses effectifs qui passaient à 180 employés.

AVST a toutefois conservé son nom et sa place d’affaires à Seattle où travaille une cinquantaine d’employés.

Moins d’un an après avoir conclu cette transaction, Xmedius est à nouveau sur le marché des acquisitions.

« Les trois dernières personnes que nous avons embauchées viennent de l’étranger, du Brésil, entre autres. On cherche des profils très pointus, il faut aller les chercher là où ils sont. »

Si la situation est plus critique depuis deux ans, elle ne freine pas pour autant le développement de l’entreprise.

« Pas encore ! Il reste que l’on doit faire connaître notre entreprise et démystifier ce que l’on fait. Quand on demande aux candidats potentiels s’ils sont intéressés à développer des logiciels de fax sur IP, il y en a qui grimacent. Quand on leur explique que nos produits ont migré vers l’infonuagique, il y a toujours un projet qui suscite leur intérêt. »