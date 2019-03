FORTIN, Diane



Marguerite YourcenarÀ la Maison Michel Sarrazin, le jeudi 7 mars 2019, à l'âge de 69 ans et 10 mois, est décédée madame Diane Fortin, originaire de Sainte-Marie de Beauce, fille de monsieur Hélier Fortin et de madame Georgette Bilodeau, tous deux décédés. Diane est allée rejoindre sa sœur bien-aimée, Nicole. Diane nous quitte, laissant derrière elle plusieurs cousins et cousines des familles Fortin, Bilodeau et Primeau, ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues qu'elle a côtoyés tout au long de sa vie personnelle, professionnelle et bénévole, sans oublier ses ami(e)s et consœurs de sa famille spirituelle de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Cœur-de-Marie (SSCM).Vous pourrez transmettre vos condoléances, en présence des cendres, au :, de 9h à 10h30, jour des funérailles.pour ultérieurement être accompagnée jusqu'au cimetière de Sainte-Marie de Beauce afin d'aller rejoindre les siens. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec) G1S 1C1, téléphone 418-687-6084, site Internet : www.michel-sarrazin.ca, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca ou à un organisme de votre choix. De sincères remerciements à tout le personnel et aux bénévoles de la Maison Michel Sarrazin, pour l'attention continuelle et les excellents soins apportés lors de son long séjour parmi eux. Une pensée toute particulière au Dr Michèle Lavoie, ainsi qu'à ses collègues. La famille remercie également le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les soins reçus lors de son passage. Enfin, des remerciements particuliers à ses ami(e)s et proches aidantes, sans qui la vie n'aurait pas pu être au cours des dernières semaines.