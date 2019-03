CHARTIER, Marie



À Québec, au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 20 février 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marie Chartier, fille de feu monsieur Armand Chartier et de feu dame Elmire Marin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Michel de Trois-Rivières à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Annie, feu Mariette et Denise Chartier (Jean Roberge); ses neveux et nièces: Eric Chartier, Lucie Houle, Isabel et Patrick Roberge et leurs conjoints, son ami Philippe Mallet ainsi que de nombreux et précieux amis qui l'ont soutenue jusqu'à la fin, durant sa longue maladie. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 2ème étage du Centre d'hébergement, pour leur professionnalisme, leur grande humanité et les excellents soins prodigués avec tendresse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec), G1H 7J5.