Accusé d’avoir copié un plan dans une expo

Thermo Structure, qui conçoit et réalise des plans de maisons préfabriquées depuis environ 25 ans, allègue que l’autoconstructeur Éric Laurendeau aurait « plagié sans vergogne et délibérément les plans » d’une maison qui était présentée au Salon de l’habitation de Granby en 2016, selon la poursuite de 91 700 $ qui a été déposée au palais de justice de Sherbrooke le 12 novembre.

Selon le document de cour, M. Laurendeau aurait copié le modèle Monterey, qui a été conçu par le président de la compagnie, Michel Mathon, et qu’il aurait reproduit à Sherbrooke en 2016.

Ce modèle avait, entre autres, une façade originale et une disposition de fenêtres abondante.

Il a rencontré le conseiller « afin de s’informer des caractéristiques du modèle Monterey [...] et plutôt que d’acquérir comme il se doit auprès de la compagnie un ensemble de structures complet comprenant les plans de la maison, il a plagié délibérément la maison modèle ».

« On veut protéger nos droits et on s’est fait voler l’une de nos créations », a expliqué le président au Journal, joint par téléphone.