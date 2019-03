Boxe: Lexson Mathieu souhaite encore être expéditif

Le jeune boxeur de Québec Lexson Mathieu se battra en après-midi, samedi, au Casino de Montréal. À l’écouter, les amateurs feraient mieux d’arriver tôt et de ne pas cligner des yeux.

« Les amateurs aiment voir des knock-out. Comme boxeur, j’aime aussi le feeling de gagner par K.-O. Quand je vois une occasion, je saute dessus. Plus c’est court, moins j’ai de chances de manger de coups, donc c’est parfait pour moi », a lancé sans détour le pugiliste qui n’est visiblement pas freiné par son inexpérience dans l’arène.

« Il n’y a rien qui est intimidant pour moi. Il n’y en a pas un qui va m’intimider, jamais. Qu’il soit vieux ou jeune, ça ne change rien. Il sait plus boxer qu’un autre, mais je ne pense pas qu’il pourra encaisser mes coups de poing. Une fois que j’ai enfilé les gants, il n’y a pas grand monde qui peut encaisser ces coups-là.

« Ce que je pense par contre, c’est qu’il voudra les éviter. Si je veux le coucher, ce sera comme une partie d’échecs. Il faudra que je tende des pièges et, quand il va mordre, je pourrai attaquer », a-t-il analysé.

« Mon but dans les prochaines années est de continuer tout le temps de progresser. Que ça prenne 30 secondes ou peu importe, l’important c’est de progresser, même si c’est en gymnase », a-t-il dit.

« Pour la pesée, j’ai pris de la masse musculaire et c’est ce qui rend l’exercice difficile pour moi. Je n’ai jamais vraiment fait ça.

« Pour ce qui est du combat en après-midi, j’ai peut-être pris cet aspect à la légère en m’entraînant comme si je me battais le soir. C’est possible que je ressente un petit coup de fatigue au moment de me battre, mais ce sera un problème éphémère », a-t-il indiqué en toute candeur.