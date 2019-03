Carey Price a rendez-vous avec l'histoire

Le gardien Carey Price tentera mardi soir de devenir le gardien le plus victorieux de l'histoire du Canadien de Montréal.

Price et Jacques Plante sont actuellement à égalité au sommet avec 314 triomphes dans l'uniforme du Tricolore.

Le Canadien voudra quant à lui freiner à deux sa série de défaites pour demeurer au plus fort de la course aux séries dans l’Association de l'Est.

Bonne nouvelle: les Red Wings de Detroit sont en ville. La troupe de Claude Julien sera en quête d'une neuvième victoire consécutive face aux hommes de Jeff Blashill.

Le Bleu-Blanc-Rouge pourrait ainsi balayer sa série de matchs contre les Red Wings pour une deuxième saison de suite, ce qui n'est pas survenu depuis 1991-1992 et 1992-1993.